Москву ждут осадки и до +16 градусов на следующей неделе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Дожди и до 16 градусов тепла ожидают москвичей в начале новой недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник, 8 апреля, небо над столицей затянут облака, местами пройдут небольшие дожди. Днем термометры покажут плюс 9−11 градусов в Москве, а по области − от +7 до +12 градусов.

В ночные часы ожидается 5−7 градусов выше нуля.

Во вторник, 9 апреля, в столичном регионе заметно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до плюс 14−16 градусов.

В начале недели южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Однако местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Из-за сильного ветра на понедельник объявлен желтый уровень погодной опасности.

В среду, 10 апреля, сохранится облачная погода. Ветер поутихнет, но станет немного свежее: днем воздух не прогреется выше плюс 11−13 градусов. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют осадки и дневные температуры в районе плюс 10 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снег в лесах Подмосковья растает к середине апреля. Сейчас солнце такое же, как в первой декаде сентября, поэтому к концу следующей недели снег исчезнет, пояснил эксперт.

Кроме того, этой весной в Москве раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. По этой причине людям, подверженным аллергии, посоветовали начать прием профилактических препаратов.