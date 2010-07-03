Москву ждут осадки и до +16 градусов на следующей неделе

Дожди и до 16 градусов тепла ожидают москвичей в начале новой недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В понедельник, 8 апреля, небо над столицей затянут облака, местами пройдут небольшие дожди. Днем термометры покажут плюс 9−11 градусов в Москве, а по области − от +7 до +12 градусов. В ночные часы ожидается 5−7 градусов выше нуля.
Во вторник, 9 апреля, в столичном регионе заметно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до плюс 14−16 градусов.
В начале недели южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Однако местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Из-за сильного ветра на понедельник объявлен желтый уровень погодной опасности.
В среду, 10 апреля, сохранится облачная погода. Ветер поутихнет, но станет немного свежее: днем воздух не прогреется выше плюс 11−13 градусов. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют осадки и дневные температуры в районе плюс 10 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снег в лесах Подмосковья растает к середине апреля. Сейчас солнце такое же, как в первой декаде сентября, поэтому к концу следующей недели снег исчезнет, пояснил эксперт.
Кроме того, этой весной в Москве раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. По этой причине людям, подверженным аллергии, посоветовали начать прием профилактических препаратов.
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