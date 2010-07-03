Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве в понедельник

Сильный ветер ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 8 апреля. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.
Днем будет облачно, прогнозируется небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 9–11 градусов тепла, по области до 8–13. Скорость юго-западного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.
Синоптики отмечали, что теплая и солнечная погода в Москве установится на следующей неделе. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, к середине апреля снег исчезнет в подмосковных лесах .
Раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. Аллергикам рекомендовали начать прием профилактических препаратов.
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