Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве в понедельник

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Сильный ветер ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 8 апреля. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Днем будет облачно, прогнозируется небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 9–11 градусов тепла, по области до 8–13. Скорость юго-западного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечали, что теплая и солнечная погода в Москве установится на следующей неделе. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, к середине апреля снег исчезнет в подмосковных лесах .

Раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. Аллергикам рекомендовали начать прием профилактических препаратов.