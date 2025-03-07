Депутат Чаплин: в начале дачного сезона необходимо подготовить земельный участок

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Прежде всего в марте, когда начинается дачный сезон, необходимо подготовить земельный участок, в том числе провести осмотр территории, посоветовал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Об этом сообщает Life.ru.

За зиму на дачном участке могли повредиться дорожки, забор и кровля, отметил парламентарий. Кроме того, скопление талой воды на территории дачи может привести к гниению корней, поэтому важно проверить дренажную систему.

По словам депутата, также необходимо подготовить почву, пока она не прогрелась. Для этого нужно расчистить территорию от прошлогодней листвы, а затем можно приступать к перекопке и рыхлению грядок. Однако если почва тяжелая и глинистая, в нее следует добавить песок или перегной. В случае с песчаной почвой лучше вносить торф и компост.

Кроме того, дачникам нужно заранее подготовить рассаду. В данный момент томаты, перцы, баклажаны и капусту можно сеять в отдельные емкости. При этом, посоветовал Чаплин, важно выбирать качественные семена и использовать специальные кассеты и торфяные таблетки.

Также перед потеплением необходимо обрезать сухие ветки на деревьях, чтобы крона получала больше воздуха и света. Помимо этого, деревья заранее следует защитить от вредителей, пока почки не раскрылись. Это можно сделать медным купоросом или бордоской жидкостью.

"Март – это время надежд и планов, время, когда дачники начинают готовиться к новому сезону. Правильная подготовка участка и рассады, своевременная обрезка и обработка от вредителей – залог будущего урожая и комфортного отдыха на природе", – подытожил депутат.

Между тем юрист Оксана Васильева напомнила, что с 1 марта начал действовать закон, который вносит изменения в порядок совершения операций с земельными участками. Если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нет информации о границах земельного участка, то нельзя зарегистрировать сделки с ним.