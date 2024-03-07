Автомобилистов призвали соблюдать скорость из-за гололедицы в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за гололедицы на дорогах Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице", – добавили в уведомлении.

В комплексе уточнили, что гололедица появится из-за понижения температуры воздуха.

До этого Росгидрометцентр подтвердил, что опасность гололедицы сохранится до 16:00 10 марта. Из-за этого в Москве и Московской области было решено продлить желтый уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе установится ясная погода. До конца текущей недели погода будет определяться областью относительно высокого давления, а также будет частое солнце.

Снегопад ожидается в Москве 8 марта