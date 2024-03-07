07 марта, 19:26Общество
Автомобилистов призвали соблюдать скорость из-за гололедицы в Москве
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за гололедицы на дорогах Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице", – добавили в уведомлении.
В комплексе уточнили, что гололедица появится из-за понижения температуры воздуха.
До этого Росгидрометцентр подтвердил, что опасность гололедицы сохранится до 16:00 10 марта. Из-за этого в Москве и Московской области было решено продлить желтый уровень погодной опасности.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе установится ясная погода. До конца текущей недели погода будет определяться областью относительно высокого давления, а также будет частое солнце.
Снегопад ожидается в Москве 8 марта
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