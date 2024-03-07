HR-специалист рассказала, какие трудовые сферы держатся на женщинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия находится на седьмом месте в топе "самых работающих женщин". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на независимого HR-специалиста Зулию Лоикову.

"Большой процент женщин работает в сферах школьного, детского и высшего образования, а также занимается репетиторством. То есть систему знаний в большинстве своем построили именно на женском труде", – рассказала эксперт.

За счет женщин, по словам Лоиковой, также держатся медицинская, а также сферы развлечений и обслуживания. Более того, в последнее время женщины стали чаще трудиться в сельскохозяйственном и техническом секторах.

По мнению специалиста, спрос на женский труд в исторически мужских направлениях может быть связан с мобилизацией после СВО. Работодатели стали рассматривать россиянок на некоторые должности на 40% чаще, чем до начала спецоперации.

Несмотря на трудолюбие женщин, платят им по-прежнему меньше, чем мужчинам, уверена Лоикова.

Ранее стало известно, что сейчас работодатели борются за таких специалистов, как электрики, сварщики, строители и токари. HR-специалист Ирина Пак рассказала, что представители рабочих профессий сейчас зарабатывают столько же, сколько офисные работники, и даже больше.

