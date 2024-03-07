Мне было стыдно считать себя частью США – Джефф Монсон

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Отказаться от американского паспорта и гражданства было хоть и тяжелым, но вынужденным решением. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

"... я вынужден был это сделать, потому что Америка продолжает нападать на страну, где я живу, где живет моя семья, Россию. И они вредят мне, людям, которых я люблю, стране, которую я люблю", – подчеркнул он.



Джефф Монсон боец смешанных единоборств И я не могу с утра посмотреть в зеркало и сказать себе: "Несмотря на то что я с этим не согласен, я все равно гражданин США".

По словам Монсона, ему даже было стыдно за то, что он гражданин Штатов.

"Я пытался поменять Америку, два раза я пытался поменять политический вектор, я пытался сделать это мирно, без насилия. За это меня посадили в тюрьму. Поэтому я не хотел быть частью страны, которая поддерживает такое поведение", – вспомнил он (в 2009 году Монсона оштрафовали на более чем 20 тысяч долларов и арестовали на три месяца за нанесение граффити на Капитолий в Вашингтоне. – Прим. ред.).



Джефф Монсон боец смешанных единоборств Мне было стыдно считать себя частью США. Россия – мой дом.



Монсон добавил, что чувствовал себя русским задолго до того, как получил гражданство и паспорт, но хотел, чтобы это было официально.

"Это страна, которую я люблю, где я живу с семьей. Это облегчило многие вещи: легче путешествовать, жить здесь. Быть гражданином, а не иностранцем намного удобнее. Мне не нравилось, когда меня называли иностранцем. Я русский, я живу в России, люблю ее, поддерживаю. Я – русский. И пока я не получил паспорт и гражданство, формально я был иностранцем, так что, повторюсь, это было большим облегчением", – объяснил он.

Большое интервью с бойцом смешанных единоборств Джеффом Монсоном смотрите сегодня в 18:30 на телеканале Москва 24.

Ранее стало известно, что Монсон намерен принять участие в выборах в Государственную думу девятого созыва. "В сентябре (2023 года. – Прим. ред.) начнется политическая деятельность, и в 2026 году я уже буду баллотироваться в Госдуму", – поделился он.