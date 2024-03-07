Диетолог объяснил, что лучше дарить на 8 Марта вместо конфет

Фото: depositphotos/monticello

Вместо конфет 8 Марта лучше дарить фруктовую корзину. Об этом врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что традиция дарить сладкое на этот праздник связана со стереотипами, формирующимися в детстве. Не нужно воспринимать кондитерские изделия как атрибут праздника, это может отрицательно сказываться на пищевом поведении, предупредил эксперт.

"Самый большой вред сладкие подарки приносят тогда, когда с их помощью формируется поведение ребенка, а в случае 8 Марта – поведение девочки", – рассказал Бобровский.

Также врач призвал не обманывать себя, думая, что какие-то сладости полезнее других. В пример он привел темный шоколад, который якобы полезнее молочного, подчеркнув, что разница между ними не столь значительна.

Специалист отметил, что фрукты намного полезнее шоколада, потому что это клетчатка, натуральный сахар, витамины, микроэлементы. Такой подарок обеспечит хорошее пищеварение, здоровье кожи, будет профилактикой авитаминоза.

Между тем опрос, в котором поучаствовали более 1,4 тысячи человек, показал, что самыми нежеланными подарками на 8 Марта стали сладости и косметические наборы, передает RT.

Эксперты отметили, что почти половина россиянок хотят в этот праздник "просто отдохнуть", 24% из них с удовольствием примут уборку в квартире в качестве подарка. Также 14% хотят побыть наедине с семьей, партнером или в одиночестве, при этом 36%, наоборот, предпочли бы провести этот день вне дома и максимально весело.

Помимо этого, 18% желаемым подарком назвали туристическую поездку, 24% – косметологические процедуры или сертификат на массаж. Среди материальных подарков пользуются популярностью сертификаты на покупку одежды (24%) и ювелирные украшения (16%). Около 3% женщин назвали желанным подарком автомобиль, 1% – квартиру.

Большинство опрошенных россиянок (25%) назвали самым неуместным подарком на 8 Марта сувениры, сообщает газета "Известия". Следом идут носки, нижнее белье, колготки (16%), цветы и конфеты (10%). Также 7% женщин уверены, что не нужно в качестве подарка покупать косметику и парфюм, сертификаты.

Кроме того, 3% респондентов назвали неудачным подарком ювелирные изделия, украшения, обувь и сумки. По словам ряда россиянок, неуместными подарками являются наборы для депиляции, дезодоранты, абонементы в фитнес-зал, весы и термокружки. Однако 33% опрошенных считают, что любые подарки на 8 Марта могут быть уместны, 4% уверены, что на этот праздник дарят только что-то бесполезное и странное.

По мнению участниц опроса, хорошими подарками являются цветы (44%), парфюм (41%), ноутбуки или смартфоны (35%). Аналитики добавили, что перед Международным женским днем обычно увеличивается спрос на товары в категориях "Цветы", "Ювелирные изделия" и "Одежда".

Так, за неделю до праздника число покупок ювелирных изделий выросло почти в три раза год к году. Кроме того, в данный период на 330% выросло количество покупок платьев.

К 8 Марта в столичных теплицах вырастили более 1,2 миллиона тюльпанов более 25 сортов и более 400 тысяч горшечных растений. Среди них есть гортензия, примула, крокусы, гиацинты, пеларгония, нарциссы и цикламен.

Ранее психолог Наталья Наумова сказала, что мужчинам 8 Марта важно подарить женщинам любовь, романтику и внимание. Также в качестве подарка подойдут цветы и универсальные вещи, подчеркивала эксперт.

Большие очереди за цветами заметили на Рижском рынке в преддверии 8 Марта