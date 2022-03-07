Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Облачная погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 7 марта. Такой прогноз приводится на сайте Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, в городе пройдет небольшой снег. Кроме того, возможна гололедица.
В столице днем прогнозируется от 0 до 2 градусов тепла. При этом в ночь на вторник может похолодать до -9 градусов.
В Москве будет дуть северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 743 миллиметра ртутного столба.
В Московской области в понедельник ожидается от -2 до +3 градусов. При этом в ночь на вторник температура воздуха может опуститься до -12 градусов.
Ранее москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице до 21:00 вторника, 8 марта.
До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в праздничные дни в столицу вернется февральская погода.
По ее словам, в первый рабочий день, 9 марта, также ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью ожидается -11...-16 градусов, а днем – около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.
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