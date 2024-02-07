Врач рассказал, как избежать долгой акклиматизации на отдыхе

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Резкая смена климата во время отпуска может привести к плохому самочувствию. О том, как избежать акклиматизации, рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков в эфире радио Sputnik.

Эксперт обратил внимание, что акклиматизация сильнее сказывается на людях со слабым иммунитетом.

"У здоровых людей акклиматизация может занимать два-три дня. У ослабленных людей она может занимать и две недели, и месяц. Причем переход от холода к теплу переносится легче, чем возвращение обратно", – отметил он.

Кроме того, перепады температур могут обострить хронические заболевания, подчеркнул Горенков. Также к общему недомоганию может подключиться простуда, предупредил специалист.

По его словам, хуже всего акклиматизация проходит у пожилых людей, поскольку их внутренние реакции замедлены.

"Если пациент имеет сердечно-сосудистые заболевания – гипертоническую болезнь, инфаркт, инсульт, – то резкая смена климата станет для него еще большей нагрузкой", – добавил Горенков.

Эксперт дал несколько рекомендаций о том, как заранее укрепить иммунитет перед поездкой. Он посоветовал пропить курс витаминов по назначению врача. Также Горенков отметил, что следует отказаться от тяжелой пищи и добавить в распорядок дня физическую активность.

Что касается прививок, их лучше делать за месяц до поездки, уточнил он. Если путешествие предполагает смену суточного режима, его лучше скорректировать заранее, посоветовал специалист.

На отдыхе не следует злоупотреблять алкоголем, переедать или подвергать себя большой нагрузке, резюмировал Горенков.

Ранее руководитель туристической фирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что одним из лучших мест для отдыха в феврале станет Таиланд. Там как раз начинается сезон, поэтому можно планировать поездку, подчеркнула эксперт.

Она также посоветовала Индию, Вьетнам и Кубу, а из менее жарких направлений Ансталь предложила рассмотреть ОАЭ. Там, продолжила турэксперт, в феврале температура воздуха сохраняется в пределах 20–25 градусов, и можно искупаться в море.



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