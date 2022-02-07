Ученые выяснили, что 20% детей испытывают трудности с узнаванием лиц в медицинских масках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученые Йоркского университета Канады установили, что 20% детей испытывают трудности с узнаванием лиц в медицинских масках. Об этом со ссылкой на результаты научной работы исследователей сообщает Daily Mail.

"Маски для лица могут мешать детям узнавать лица, могут влиять на их способность заводить друзей", – говорится в сообщении.

В эксперименте участвовали 72 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. Им показывали фотографии лиц людей в масках и без них. Кадры демонстрировали в вертикальном и перевернутом виде.

Когнитивный биолог Эрез Фрейд предположил, что проблема узнаваемости детьми людей в масках может негативно сказаться на их способности взаимодействовать со сверстниками и учителями. Ученый выразил уверенность, что на проблему необходимо обратить больше внимания, поскольку социальные контакты чрезвычайно важны для детей.

Результаты исследования также показали, что дети по-разному воспринимают лица людей в маске и без маски. Когда на человеке надето средство индивидуальной защиты, многие дети начинают сосредотачиваться на отдельных чертах лица. Если же ребенок видит человека без маски, то он, как правило, рассматривает лицо целиком.

Между тем в Японии предложили использовать маски для двухлетних детей. Так Минздрав страны надеется предотвратить новую волну COVID-19.

В стране "Омикроном" преимущественно заражаются маленькие дети и пожилые люди. Высокий процент вакцинированных наблюдается только среди взрослых. А в детских коллективах вирус распространяется крайне быстро.