В России выявили 16 048 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвердили 16 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщили в Оперштабе.
Активно выявлено 1 741 (10,8%) эпизодов без клинических проявлений.
В Москве зафиксированы 2 028 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 175, в Московской области – 923, в Нижегородской области – 469, в Воронежской области – 370.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 967 281 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Республике Тыва – 0,1%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,3%.
За последние сутки подтверждено 432 смерти от последствий заражения коронавирусом. За весь период по России умерло 76 661 человек.
Также за минувшие 24 часа в России выписано по выздоровлении 19 884 человека. С момента начала пандемии в РФ переболели коронавирусом 3 456 210 пациентов.
Накануне главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех заявил, что при появлении четырех симптомов коронавируса следует срочно обратиться к врачу. Это боль в груди, проблемы с дыханием и речью или трудности с передвижением.
Фармаколог назвал самые опасные симптомы коронавируса
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