Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой

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Самая дорогая водка в России продается на Чукотке и Якутии, а самую дешевую можно купить в Удмуртии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование IT-компании "Эвотор".

На Чукотке водка объемом 0,5 литра покупателям обойдется в 461 рубль, за год цена выросла на 4,4%. В Якутии цена возросла до 458 рублей, что на 6,2% выше прошлогодних цен.

Дешевле всего можно приобрести водку в Удмуртии (241 рубль), там прирост в цене составил 3,6%, Регионами с самыми низкими ценами на водку в январе также считаются Мордовия (253 рубля), Волгоградская область (259 рублей) и Пермский край (264 рубля).

Самый большой рост цен по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Севастополе – на 18%, до 299 рублей. В Москве средняя цена за водку выросла на 3,6% и составила 343 рубля, в Санкт–Петербурге алкогольную продукцию можно купить за 319 рублей.

При этом в некоторых российских регионах цена на водку наоборот снизилась. Это Ненецкий округ (на 13,9%), Забайкальский край (на 12,9%), Оренбургская область (на 4,2%).

Специалисты отмечают, что в среднем чек в российских алкогольных магазинах вырос на 4% – до 334 рублей. Больше всего денег в магазинах со спиртным оставляют москвичи (498 рублей), жители Коми, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Меньше всего – в Чувашии (200 рублей), Республике Марий Эл и Челябинской области.

Ранее сообщалось, что лидерами по потреблению водки в России за 2019 год стали Сахалинская и Магаданская области. Так, в Сахалинской области на душу населения пришлось 12 литров водки за год, в Магаданской – 11,4 литра. В пятерку лидеров также попали Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра).

