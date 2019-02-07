Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Предстоящим днем в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает портал "Метеоновости".

Местами может пройти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 2 до 0 градусов, по области – до минус 5 градусов мороза.

Ветер подует северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится, относительная влажность воздуха также останется высокой.

Ранее синоптики предупреждали жителей Москвы о гололедице и новом снегопаде. По прогнозам морозная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели.

Специалисты ЦОДД призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию между машинами.