Гололедица и легкий мороз придут в столицу в четверг

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 7 февраля, в Москве ожидается гололедица, легкий мороз, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в городе составит от минус 3 до минус 1 градуса, в области – -6..-1, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер подует северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков морозная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели.

Находясь на улице, рекомендуется соблюдать осторожность, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Водителям по возможности следует воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Ранее сообщалось, что погода в столице установила еще один рекорд. Температура воздуха в Москве вновь достигла своего максимума – в понедельник воздух прогрелся почти до 3 градусов тепла.

Специалисты Центра организации дорожного движения призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах в связи с ухудшением погоды.