Терапевт назвала признаки дефицита витаминов группы B

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Мышечная слабость, нарушение памяти и быстрая утомляемость могут предупреждать о дефиците в организме витаминов группы B. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, витамин B1 повышает умственную работоспособность, а также участвует в обмене веществ и работе нервной системы. Его дефицит может сопровождаться депрессией, нервозностью, утратой аппетита и снижением памяти. Кроме того, иногда наблюдается потеря координации движений и мышечной силы, отметила Чернышова.

"Витамин B6 – это тоже нервная система и сахарный обмен. То есть он и глюкозу контролирует, как она доставляется клеткам, в том числе к клеткам мозга, и формирует гемоглобин, участвует в синтезе нейромедиаторов", – объясняет эксперт.

При недостатке этого витамина человек может испытывать утомляемость, депрессию, столкнуться с выпадением волос и образованием трещин в уголках рта.





Надежда Чернышова врач-терапевт B12 – это витамин для нервной системы и кроветворения. Его дефицит часто выявляют у вегетарианцев. Недостаток бывает и при хроническом гастрите, когда плохо всасывается этот витамин. Может быть мышечная слабость, боли в мышцах, анемия, онемение в конечностях, снижение памяти, и иногда бывает двоение в глазах.

Для профилактики дефицита эксперт посоветовала регулярно употреблять продукты, богатые витаминами группы B. Это молоко, мясо, яйца, крупы, орехи, бобовые и говяжья печень. Если дефицит уже развился, необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение, заключила Чернышова.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил признаки дефицита витамина D. В частности, о его нехватке могут сигнализировать слабость и боли по всему телу. Эксперт также предупредил, что при выраженной недостаточности витамина D у человека могут начать размягчаться кости.



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