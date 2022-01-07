Москвичам рассказали о погоде 7 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 7 января, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит 3–5 градусов мороза, в Подмосковье – минус 2–7 градусов. Ветер ожидается западный, порывы будут достигать 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%", – говорится в сообщении.

В последний день январских каникул, 9 января, в столицу придет сильный снегопад. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, уже ночью 8 января температура воздуха опустится до минус 10–15, местами будет идти небольшой снег, а днем немного потеплеет – до минус 3–8 градусов, сильных осадков в дневное время не ожидается.

В воскресенье, 9 января, во второй половине дня пойдет снег, вечером он станет сильнее. Ближе к ночи температура установится на отметке минус 6–11, днем – минус 2–7.