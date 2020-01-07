Свыше 40 тысяч детей проехались по МЖД в первую неделю января

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В период с 1 по 7 января 2020 года было оформлено более 40 тысяч детских билетов на МЖД. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

Отмечается, что за первую неделю нового года по МЖД проехались свыше 40 тысяч юных пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра увеличилась на 2 тысячи.

Кроме того, выяснилось, что чаще всего перевозки с детьми осуществлялись 3 января.

"Больше всего детских билетов оформлено на Ярославском направлении. Среди лидеров также Казанское и Горьковское направления", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 450 тысяч пассажиров воспользовались городским транспортом в сочельник. Такие показатели оказались выше на 6%, чем годом ранее.