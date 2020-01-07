Синоптики рассказали о погоде на вторник в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве во вторник, 7 января, ожидается облачная с прояснениями погода, а также небольшой снег. Температурный фон окажется минусовым. Об этом информирует портал "Метеоновости".

"В течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 3–1 градусов мороза, по области до минус 6 градусов", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики уточнили, что в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 80%.

Отмечается, что повышенный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых граждан. В частности, могут почувствовать себя хуже люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут возникнуть головные боли, а также дискомфорт в области сердца. Помимо этого обострения ожидают и страдающих страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Ранее был дан прогноз на рождественскую ночь. Сообщалось о морозе и выпадении снега в столице.