Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:57

Синоптики рассказали о погоде на вторник в Москве

общество город погода

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве во вторник, 7 января, ожидается облачная с прояснениями погода, а также небольшой снег. Температурный фон окажется минусовым. Об этом информирует портал "Метеоновости".

"В течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 3–1 градусов мороза, по области до минус 6 градусов", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики уточнили, что в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 80%.

Отмечается, что повышенный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых граждан. В частности, могут почувствовать себя хуже люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут возникнуть головные боли, а также дискомфорт в области сердца. Помимо этого обострения ожидают и страдающих страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Ранее был дан прогноз на рождественскую ночь. Сообщалось о морозе и выпадении снега в столице.

На Рождество в столице ожидается легкий мороз и снег

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика