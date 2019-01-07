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04:40

Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе

общество праздники Новый год

04:40

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Фото: depositphotos/ilfede

Три рабочих дня ожидают россиян на предстоящей неделе после десятидневных новогодних каникул.

В пресс-службе Роструда ТАСС напомнили, что первый рабочий день выпадает на среду, 9 января.

Следующие длинные выходные у россиян будут в марте в связи с празднованием Международного женского дня.

Выходной день в честь Дня защитника Отечества, который приходится на субботу, перенесли на 10 мая.

Последним рабочим днем в минувшем году у россиян было 29 декабря. После этого страна ушла на каникулы, связанные с празднованием Нового года и Рождества.

Осенью 2018 года Роструд утвердил производственный календарь на 2019 год. Длинные выходные ждут россиян с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, а также с 2 по 4 ноября.

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общество праздники Новый год

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