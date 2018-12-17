Роструд напомнил о необходимости перерывов в работе в холода

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила, что работодатели обязаны обеспечить создание и функционирование системы управления охраны труда при работе на морозе. К работе на холоде допускаются только те сотрудники, которые не имеют медицинских противопоказаний. Люди должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, соответствующим актуальным климатическим условиям.
"В соответствии с трудовым законодательством привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева. Причем данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате", – заявили в ведомстве.
Отмечается, что температура в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25 градусов по Цельсию. Помещения также необходимо оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура в них должна быть в районе от 35 до 40 градусов.
Также отмечается, что бездействие работодателя по управлению профессиональными рисками влечет административную ответственность. Если же оно приведет к причинению вреда здоровью сотрудника, должностным лицам грозит уголовная ответственность.
На протяжении всей недели с 17 декабря в Москве будет переменная облачность с температурой на 6-8 градусов ниже средних многолетних значений для этого времени года. В среднем днем ожидается от -10 до -14 градусов. Ночью температура будет опускаться до 20 градусов ниже нуля. К концу недели может и вовсе похолодать до 23-25 градусов мороза. Такой прогноз погоды связан с тем, что в Центральную Россию пришел скандинавский антициклон, который принес похолодание.
Ранее диетологи рассказали, что нужно есть, чтобы не замерзнуть в такую погоду.
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