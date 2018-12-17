На улице минус двадцать: морозы и снег придут в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На этой неделе температура воздуха в столичном регионе может опуститься до 25 градусов мороза, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в центре погоды "Фобос", погоду будет определять мощный антициклон. Москвичей ждет переменная облачность с температурой на 6-8 градусов ниже средних многолетних значений для середины декабря.

В среднем днем ожидается от 10 до 14 градусов мороза, ночью столбики термометров будут опускаться до 20 градусов ниже нуля. К концу же недели может похолодать до 23-25 градусов мороза. Ветер слабый, преимущественно восточный и юго-восточный.

Кроме того, в течение недели сохранится высокое атмосферное давление – 760-762 миллиметра ртутного столба. Только к пятнице оно понизится до 754-756 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такие мощные антициклоны формируются в регионе лишь раз в 13 лет. В среднем они существуют 8-9 дней. Из-за этого существенные осадки маловероятны, но слабый снег все же ожидается.

Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 17 декабря, стала самой морозной в столичном регионе с начала зимы. Температура воздуха опустилась ниже -15,1 градуса.

На метеостанции ВДНХ в 4:00 была зафиксирована температура воздуха 15,2 градуса мороза. В подмосковных Черустях минувшей ночью столбики термометров опустились до -22,5 градуса.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 декабря – в ту ночь в Москве похолодало до -15,1, в Черустях было 22,2 градуса мороза.

