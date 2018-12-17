Диетологи рассказали о питании в лютые морозы

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Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, что нужно есть, чтобы не замерзнуть зимой.

"При внешней холодной температуре эти траты конечно повысятся, поэтому можно рекомендовать к употреблению высокоуглеводную пищу, в небольшом количестве не повредит также жирная пища. При этом, углеводы перерабатываются организмом быстрее, соответственно – богатая углеводами пища быстрее согревает", – сказал он, передает Агентство "Москва".

При этом Тутельян напомнил, что не стоит забывать о том, что питаться надо правильно. Он подчеркнул, что независимо от времени года, нужно потреблять столько калорий, сколько организм тратит, иначе может развиться ожирение либо истощение организма.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору теплой одежды. Они рассказали, какая одежда быстрее согреет зимой, имеет ли значение ее размер и какая ткань выдержит перепады температур.

В частности, в рекомендациях говорится о преимуществах синтетического наполнителя. Изделия с таким наполнителем просты в уходе: их легко стирать и сушить. Специалисты советуют при покупке обратить внимание на соотношение пуха и пера: чем больше пера, тем пуховик холоднее и тяжелее. Также важна правильная простежка куртки – лучше всего, когда максимальное расстояние между пуховыми секциями 15 сантиметров.

В центр европейской территории России пришел скандинавский антициклон, принесший с собой значительное похолодание. В столичном регионе днем температура будет опускаться до минус 10–12 градусов, а ночью до минус 15–17. По северу европейской территории также будут проходить атмосферные фронты, которые принесут ветер.

На протяжении всей недели москвичей ждет переменная облачность с температурой на 6-8 градусов ниже средних многолетних значений для середины декабря.

В среднем днем ожидается от 10 до 14 градусов мороза, ночью столбики термометров будут опускаться до 20 градусов ниже нуля. К концу же недели может похолодать до 23-25 градусов мороза. Ветер слабый, преимущественно восточный и юго-восточный.