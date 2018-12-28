Роструд напомнил о последнем рабочем дне в 2018 году

Роструд напомнил россиянам о том, что суббота, 29 декабря, – рабочий день. Выходные начнутся с воскресенья, 30 декабря и продлятся до 8 января включительно.
В ведомстве пояснили, что выходной день с субботы, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31 декабря, чтобы не прерывать каникулы.
Выйти на работу граждане должны будут 9 января. Это среда, а, значит, первая рабочая неделя 2019 года продлится всего три дня.
Осенью 2018 года Роструд утвердил производственный календарь на 2019 год. В следующем году нерабочие дни с субботы и воскресенья, 5 и 6 января, попадающие на период новогодних выходных, добавят к майским выходным. Перенесут и 23 февраля, а выходным станет 10 мая.
Длинные выходные россиян ждут с 30 декабря по 8 января, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая и с 2 по 4 ноября. В ведомстве также отметили, что, согласно Трудовому кодексу, накануне праздничных дней рабочее время сокращается на один час.
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