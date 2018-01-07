Температура в столице на Рождество достигла рекордной отметки

Фото: ТАСС/Андрей Кузин
Рождество в столице повторило температурный рекорд, зафиксированный в 2007 году. На главной московской метеостанции на ВДНХ в 13:00 7 января температура воздуха поднялась до отметки в плюс 3,5 градуса.
"Сегодня повторен абсолютный температурный рекорд для 7 января, за всю почти 140-летнюю истории метеонаблюдений в Москве", − сообщили Интерфаксу в Гидрометцентре России. По словам синоптиков, установленный на Рождество 2007 года температурный максимум был равен 3,5 градуса выше нуля.
Более того, специалисты считают вполне возможным, что в это воскресенье температура воздуха еще немного вырастет, побив тем самым абсолютный рекорд для Рождества в столице.
При этом, как рассказали в Гидрометцентре, рекордным по холоду рождественским днем было 7 января 1891 года. Тогда температура в Москве опустилась до минус 34,8 градуса.
Ранее сообщалось о том, что МЧС предупредило москвичей о снеге, сильном ветре и гололедице на Рождество. По прогнозам, 7 и 8 января в столице ожидается дождь и мокрый снег, а также сильная гололедица. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Уточняется, что ухудшение погоды связано с прохождением через столичный регион холодного атмосферного фронта.
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