Эксперт прокомментировал прогноз о десятилетнем похолодании на юге России

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Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов, доктор географических наук, профессор прокомментировал климатический прогноз о десятилетнем похолодании на юге России.

"Как ни удивительно, чем меньше интервал времени и чем детальнее географическая привязка климатического прогноза, тем этот прогноз менее точный. Более надежно говорить об оценках всего земного шара, полушария. А как он выделил юг России, честно говоря, вызывает у меня большой скептицизм", – объяснил Кислов в разговоре с RT.

Ранее председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что на юг России в 2018 году придут аномальные холода.

По его словам, предвестники похолодания наблюдаются уже несколько лет. Так, в 2007 и 2012 годах продолжительность ледостава на Каспии и Азове достигала 80 дней. На Нижнем Дону и в Таганрогском заливе лед теперь держится с декабря до начала марта, хотя раньше река и залив сковывались льдом лишь в феврале. Холоднее стали и весенние месяцы.