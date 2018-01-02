В РАН рассказали о грядущем десятилетнем похолодании на юге России

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Аномальные холода придут на юг России в 2018 году. Об этом рассказал председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

"Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания", – сказал он, передает РИА Новости.

По словам Матишова, предвестники похолодания наблюдаются уже несколько лет. К примеру, в 2007 и 2012 годах продолжительность ледостава на Каспии и Азове достигала 80 дней. На Нижнем Дону и в Таганрогском заливе лед теперь держится с декабря до начала марта, хотя раньше река и залив сковывались льдом лишь в феврале, отметил он.

Холоднее стали и весенние месяцы. Температура была ниже климатической нормы на протяжении первой половины 2017 года. Матишов добавил, что природные аномалии влияют на сокращение урожая, рыбного улова и препятствуют судоходству.

Этой зимой сильные холода пришли в Северную Америку и стали причиной частичного замерзания Ниагарского водопада. Его окружение замерзло из-за обледеневшей еще в воздухе водной пыли.