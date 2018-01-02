В РАН рассказали о грядущем десятилетнем похолодании на юге России

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Аномальные холода придут на юг России в 2018 году. Об этом рассказал председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.
"Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания", – сказал он, передает РИА Новости.
По словам Матишова, предвестники похолодания наблюдаются уже несколько лет. К примеру, в 2007 и 2012 годах продолжительность ледостава на Каспии и Азове достигала 80 дней. На Нижнем Дону и в Таганрогском заливе лед теперь держится с декабря до начала марта, хотя раньше река и залив сковывались льдом лишь в феврале, отметил он.
Холоднее стали и весенние месяцы. Температура была ниже климатической нормы на протяжении первой половины 2017 года. Матишов добавил, что природные аномалии влияют на сокращение урожая, рыбного улова и препятствуют судоходству.
Этой зимой сильные холода пришли в Северную Америку и стали причиной частичного замерзания Ниагарского водопада. Его окружение замерзло из-за обледеневшей еще в воздухе водной пыли.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: