МЧС предупредило москвичей о снеге, сильном ветре и гололедице на Рождество

7 января, 12:15
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В ближайшее время в столице 7 и 8 января ожидается дождь и мокрый снег, сильная гололедица и ветер с порывами 15–20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Погода ухудшится с 16:00 7 января в связи с прохождением холодного атмосферного фронта.
Утром 8 января ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду. В течение 8 января сохранятся гололедица и осадки в виде мокрого снега.
В МЧС рекомендуют в плохих погодных условиях снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
ГУП "Московский метрополитен", МЦК, ГУП "Мосгортранс", ОАО "Центральная ППК" и АО "МТ ППК" готовы к непогоде и работают в штатном режиме, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
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