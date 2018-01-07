Погода на Рождество в Москве повторила рекорд 11-летней давности

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) в 13:00 воскресенья поднялась до плюс 3,5 градуса.
"Сегодня повторен абсолютный температурный рекорд для 7 января, за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве", сообщили в Гидрометцентре России, передает "Интерфакс".
Температурный максимум зафиксировали 7 января в 2007 года, он также равнялся плюс 3,5 градуса. Синоптики допускают, что в течение дня температура воздуха может побить абсолютный рекорд для Рождества в Москве.
Самым холодным Рождеством в Москве стало 7 января 1891 года. Тогда в Москве подморозило до минус 34,8 градуса.
Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили о сильной гололедице, ветре с порывами до 20 м/с и заморозках.
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