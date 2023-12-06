Победителей премии "ТОП-1000 российских менеджеров" объявили в Москве

Фото: пресс-служба МОО "Ассоциация менеджеров"

Победителей XXI премии "ТОП-1 000 российских менеджеров" объявили в столичной "Геликон-Опере".

Лучших специалистов определили в шестнадцати основных и двух специальных номинациях. За победу в своей сфере боролись свыше 300 номинантов.

"Борьба при выборе лауреатов была острой, разница в баллах при голосовании иногда совсем незначительна. Премия всегда четко отображает и предвосхищает процессы, протекающие в деловой сфере. Когда-то мы начинали с семи номинаций, сейчас их 18, также впервые будет назван обладатель награды "За вклад в развитие медиабизнеса в России", – заявил на церемонии награждения президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

В основе проекта "ТОП-1000 российских менеджеров" – рейтинг, который публикуется на страницах одноименной премии и газеты "Коммерсант". Лучших в формате закрытого голосования определяли 180 членов Академии премии. Всего за время ее существования лауреатами стали более 18 тысяч руководителей.

Ранее "Российская газета" назвала лучших российских юристов и адвокатов по шестнадцати областям практики и двум специальным номинациям. Создание рейтинга специалистов стало логичным шагом издания по применению накопленных экспертизы и знаний.