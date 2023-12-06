Россиянам рассказали о способах экономии электроэнергии

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Для экономии электроэнергии потребителям лучше использовать светодиодные лампочки, рекомендовал ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов. Его слова приводит "Говорит Москва".

"Использование светодиодных лампочек на порядок сократит расходы. Особого существенного эффекта от выключения света не получится, потому что очень мало потребляют", – объяснил он.

Борисов также рассказал о том, как сэкономить при использовании нагревательных приборов. Эксперт отметил, что не стоит ставить полный чайник воды, когда нужен всего один стакан кипятка.

Кроме того, по словам Борисова, двум чайникам с одинаковой мощностью может потребоваться разное время, чтобы нагреть воду. Специалист подчеркнул, что все зависит от конструкции, если она плохая, энергия расходуется впустую.

"Все нагревательные приборы – электроплиты, печки – потребляют много электроэнергии, но если правильно организовать их работу и использование, то здесь можно сэкономить", – добавил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева назвала способы снизить счет за ЖКУ. Для этого необходимо отключить услуги, которыми никто не пользуется. К примеру, отказаться от радиоточки или коллективной телеантенны. Чтобы меньше платить за электроэнергию, необходимо выключать из розеток все приборы, когда они не нужны, посоветовала парламентарий.



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