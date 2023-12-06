Проект о выводе абортов из услуг частных клиник могут внести в ГД в весеннюю сессию – СМИ

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Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

"Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, текст документа могут подготовить уже в следующем году, а затем представить на рассмотрение депутатов весной.

Ранее в Госдуме предложили помогать женщинам в решении вопроса с абортом. Первый зампред комитета ГД по вопросам материнства Татьяна Буцкая сообщила, что есть ситуации, когда женщины не могут родить, поэтому государство в таком случае тоже должно найти выход из ситуации и помочь. По ее словам, решить вопрос можно было бы перинатальным усыновлением и дородовом усыновлении.



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