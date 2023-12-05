Милонов призвал штрафовать женщин за недоверие к мужчинам с температурой 37

Фото: depositphotos/ia__64

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказывать женщин за недоверие к страданиям мужчин с температурой 37. Об этом сообщает Life.ru.

"Когда у меня температура 37, я даже гулять выйти не могу, а женщины не верят", – сообщил политик.

Подобное предложение депутат озвучил после того, как партия "Новые люди" анонсировала планы внести в Госдуму законопроект об оскорблении чувств женщин. Необходимость принять законопроект аргументировали давлением на женщин в вопросе рождения детей.

Лидер партии Вячеслав Даванков, говоря о предложении, напомнил, как ранее депутаты предложили ввести в России налог на бездетность. Таким образом депутаты намерены простимулировать рождаемость в стране. Подобный сбор существовал в советское время и был отменен в 90-е годы ХХ века.



В РФ предложили ввести налог на бездетность