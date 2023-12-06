Депутат МГД: индексация пособий и выплат – неотъемлемая часть поддержки москвичей

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Индексация соцпособий и выплат помогает сохранять стабильность социально-экономической обстановки в Москве. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, соцгарантии и помощь уязвимым категориям населения – основа социального государства. Особенно это касается Москвы, ведь в этом городе стоимости жизни выше, чем в других российских регионах, поэтому столица последовательно индексирует выплаты для семей с детьми, пенсионеров, одиноких людей и инвалидов. Это позволяет людям чувствовать себя более уверенно и стабильно, отметила депутат.

Она считает, что благополучие семей с детьми – комплексная задача и в Москве работает целая система пособий, предусматривающих различные жизненные ситуации. Так, с 1 января следующего года увеличат выплаты многодетным семьям, детям и родителями погибших военнослужащих, а также семьям с детьми-инвалидами.

Увеличенные пособия предусмотрены для студентов и приемных семей, кроме того, выплаты будут для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, добавила парламентарий.

Гусева подчеркнула, что индексация выплат произойдет и для старшего поколения. Пенсионерам увеличат городскую доплату к пенсии, в связи с чем минимальный размер пенсии в Москве составит 24,5 тысячи рублей в месяц. Вырастут выплаты и ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто участвовал в обороне столицы, указала депутат.

В заключение она сказала, что индексация выплат ждет юбиляров супружеской жизни, долгожителей и других представителей льготной категории.

Ранее Сергей Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 1 января 2024 года до 24 500 рублей в месяц.

Кроме того, он заявил, что будет проведена индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших солдат, а также тем, кто занимается воспитанием детей-инвалидов или инвалидов с детства. Под индексацию подпадают студенческие и приемные семьи, дети-сироты или дети, которые остались без попечения родителей.

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат