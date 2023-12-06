Первые 20-градусные морозы зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха минувшей ночью в подмосковном Клину опустилась до 21,8 градуса ниже нуля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Первые 20-градусные морозы ударили в Подмосковье. <...> В Подмосковье самым холодным местом стал Клин – -21,8 градуса", – рассказал синоптик.

Такие температурные показатели стали вторыми по силе за последнее десятилетие. До этого холоднее было только в декабре 2021 года, когда температура воздуха опустилась почти до -25 градусов.

Базовая метеостанция на ВДНХ в Москве минувшей ночью показала -12,4 градуса. На Булчуге температура опустилась до -8,6 градуса, в Строгине – до -12,6 градуса, в Тушине – до -15,6 градуса, в Бутове – до -18,4 градуса. В Михайловском в ТиНАО столбики термометров опустились до -19,2 градуса.

Между тем в Тверской и Новгородской областях столбики термометров показали -22,9 и -23,5 градуса соответственно.

В европейской части России низкие температуры выявили в Архангельской области (-35,5 градуса) и в Коми (-39,4 градуса).

Днем 6 декабря температура воздуха в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов ниже нуля, по области – от 8 до 13 градусов ниже нуля. Погода ожидается облачная с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.



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