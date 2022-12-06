Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:53

Общество

Диетолог рассказала, какие напитки помогут уснуть

Фото: depositphotos/belchonock

Перед сном можно употреблять травяные сборы, чтобы улучшить засыпание. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Специалист порекомендовала отдать предпочтение травам, которые будут успокаивать нервную систему после тяжелого рабочего дня. По времени их стоит употреблять около 19–20 часов вечера.

Это может быть ромашка, мелисса, мята. Такие травы оказывают расслабляющее действие на организм и на центральную нервную систему, помогают успокоиться как раз для того, чтобы организм отдыхал.
Наталья Лазуренко
врач-диетолог, эндокринолог

Эндокринолог добавила, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, поэтому включать травы нужно постепенно, наблюдая за реакцией организма. Кроме того, необходимо также правильно подготовиться ко сну.

"Мало просто попить травки, нужно еще и убрать все гаджеты, выключить телевизор и посвятить это время той самой медитации, которая может проявляться в виде общения со своими близкими. Можно принять водные процедуры, это тоже дополнительный элемент успокоения", – подчеркнула Лазуренко.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как употребление киви влияет на сон. По ее словам, этот продукт оказывает успокаивающее воздействие на организм. В результате нервная система человека приходит в надлежащее состояние и ему становится проще заснуть.

Читайте также

Медведева Светлана

общество

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика