Диетолог рассказала, какие напитки помогут уснуть

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Перед сном можно употреблять травяные сборы, чтобы улучшить засыпание. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Специалист порекомендовала отдать предпочтение травам, которые будут успокаивать нервную систему после тяжелого рабочего дня. По времени их стоит употреблять около 19–20 часов вечера.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Это может быть ромашка, мелисса, мята. Такие травы оказывают расслабляющее действие на организм и на центральную нервную систему, помогают успокоиться как раз для того, чтобы организм отдыхал.

Эндокринолог добавила, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, поэтому включать травы нужно постепенно, наблюдая за реакцией организма. Кроме того, необходимо также правильно подготовиться ко сну.

"Мало просто попить травки, нужно еще и убрать все гаджеты, выключить телевизор и посвятить это время той самой медитации, которая может проявляться в виде общения со своими близкими. Можно принять водные процедуры, это тоже дополнительный элемент успокоения", – подчеркнула Лазуренко.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как употребление киви влияет на сон. По ее словам, этот продукт оказывает успокаивающее воздействие на организм. В результате нервная система человека приходит в надлежащее состояние и ему становится проще заснуть.



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