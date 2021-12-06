Психотерапевт рассказала о людях, которым не стоит давать в долг

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Психотерапевт Анна Стори посоветовала не давать в долг деньги родственникам и друзьям, если с ними неудобно оговаривать правила и срок возврата, сообщает агентство "Прайм".
Если все-таки пришлось одолжить определенную сумму, то эксперт рекомендует составить письменный договор и четко проговорить ответственность стороны или быть готовым, что деньги вам не вернут.
"Если же ваш друг в ответ на предложение оговорить условия обижается, показывает, что он находится в состоянии ребенка и деньги либо не вернет, либо вернет, но не скоро, то в этом случае вам решать: стоит ли одалживать деньги", – добавила специалист.
Ранее более трети россиян признались, что им обычно не хватает денег до зарплаты. Из них 57% для решения возникающих финансовых трудностей используют кредитную карту.
Опрос, проведенный банком в соцсетях, показал, что на регулярную нехватку денег жалуются 34% граждан. Еще 40% испытывают финансовые трудности время от времени, а 26% респондентов заявили, что никогда не сталкивались с подобной проблемой.
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