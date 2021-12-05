Более трети россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты

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Более трети россиян признались, что им обычно не хватает денег до зарплаты. Из них 57% для решения возникающих финансовых трудностей используют кредитную карту. Об этом со ссылкой на исследование "Почта банка" сообщает РИА Новости.

Опрос, проведенный банком в соцсетях, показал, что на регулярную нехватку денег жалуются 34% граждан. Еще 40% испытывают финансовые трудности время от времени, а 26% респондентов заявили, что никогда не сталкивались с подобной проблемой.

Из тех россиян, что регулярно нуждаются в деньгах до зарплаты, 38% опрошенных сказали, что им обычно не хватает до 5 тысяч рублей. Еще 31% респондентов нуждаются в сумме от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а 21% до зарплаты обычно необходимо 10 тысяч рублей. В сумме свыше 20 тысяч рублей обычно нуждаются 10% опрошенных.

"Порядка 57% из тех, кто испытывает финансовые трудности, имеют кредитную карту и регулярно решают свои финансовые проблемы до зарплаты с ее помощью. Еще 32% предпочитают занимать у знакомых и друзей", – отмечают авторы исследования.

В микрофинансовые организации при нехватке денег обращаются 8% респондентов. А 3% россиян готовы взять в таких случаях потребительский кредит.

Ранее Центр исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ выяснил, что почти 70% россиян испытывают финансовые сложности. Чаще всего о нехватке денег заявляют люди в возрасте 51–65 лет и жители сел.