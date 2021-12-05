Более трети россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты

Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Более трети россиян признались, что им обычно не хватает денег до зарплаты. Из них 57% для решения возникающих финансовых трудностей используют кредитную карту. Об этом со ссылкой на исследование "Почта банка" сообщает РИА Новости.
Опрос, проведенный банком в соцсетях, показал, что на регулярную нехватку денег жалуются 34% граждан. Еще 40% испытывают финансовые трудности время от времени, а 26% респондентов заявили, что никогда не сталкивались с подобной проблемой.
Из тех россиян, что регулярно нуждаются в деньгах до зарплаты, 38% опрошенных сказали, что им обычно не хватает до 5 тысяч рублей. Еще 31% респондентов нуждаются в сумме от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а 21% до зарплаты обычно необходимо 10 тысяч рублей. В сумме свыше 20 тысяч рублей обычно нуждаются 10% опрошенных.
"Порядка 57% из тех, кто испытывает финансовые трудности, имеют кредитную карту и регулярно решают свои финансовые проблемы до зарплаты с ее помощью. Еще 32% предпочитают занимать у знакомых и друзей", – отмечают авторы исследования.
В микрофинансовые организации при нехватке денег обращаются 8% респондентов. А 3% россиян готовы взять в таких случаях потребительский кредит.
Ранее Центр исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ выяснил, что почти 70% россиян испытывают финансовые сложности. Чаще всего о нехватке денег заявляют люди в возрасте 51–65 лет и жители сел.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: