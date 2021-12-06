В столице состоится день открытых дверей для будущих приемных родителей

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В столице 8 декабря департамент труда и социальной защиты населения приглашает на день открытых дверей будущих приемных родителей. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Екатерина Бербер.
"В течение дня открытых дверей будущие приемные родители смогут познакомиться с информацией о наших учреждениях, воспитанниках и об их условиях жизни, а также получить консультацию по вопросам опеки и усыновления", – пояснила она.
Во время встречи кандидатам в замещающие родители помогут встать на учет в региональный банк данных, участники смогут задать вопросы об усыновлении и опекунстве, а также познакомиться с анкетами ребят, которым нужна семья.
Желающим посетить день открытых дверей нужно будет взять с собой документ, подтверждающий личность, и QR-код. Кроме того, те, кто собирается встать на учет в банк данных, должны иметь заключение органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, опекуном и СНИЛС. Встреча состоится с 08:00 до 20:00 по адресу Новая Басманная улица, дом 10, строение 1.
Ранее в ресурсном центре по вопросам опеки и попечительства "Содействие" создали онлайн-справочник для приемных семей.
"Жизнь в большом городе": приемные семьи
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