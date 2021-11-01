В Москве разработали онлайн-справочник для приемных родителей

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В ресурсном центре по вопросам опеки и попечительства "Содействие" создали онлайн-справочник для приемных семей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

По словам начальника управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Елены Зайцевой, приемные родители в столице – это очень активные и многозадачные люди. Кроме того, когда в семье не один ребенок, необходимость успевать больше увеличивается в несколько раз. В связи с этим и был разработан простой и удобный справочник, чтобы родители проводили больше времени с детьми, а не тратили время на поиск контактов в интернете.

В справочнике содержатся контакты, которые могут быть полезными для приемных родителей и специалистов службы сопровождения таких семей. Среди контактов – данные органов власти и правопорядка, образовательных и медицинских учреждений, учреждений соцзащиты, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для досуга и спорта, а также других объектов.

Справочник можно найти на портале "Моя новая семья" в разделе "Куда обратиться?" во вкладке "Полезные контакты". Он разделен по округам и районам столицы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг. Сервис "Трудовая миграция онлайн" коснется поиска вакансий, заключений трудового договора. Другая услуга затронет оформление электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов и получит название "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов". Третий сервис под названием "Цифровое строительство" позволит получать услуги по строительству капитальных объектов.