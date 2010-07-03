Общественная палата Москвы встретилась с руководством миграционного центра

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Ольга Кириллова провела встречу с руководителем ГБУ "Миграционный центр" Сергеем Балдиным, сообщает Агентство "Москва".

"Нам интересно узнать, как происходит технологический процесс с момента прихода иностранного гражданина до момента получения готового документа. Задача Общественной палаты – внести предложения по совершенствованию миграционного законодательства", отметила Кириллова.

Она добавила, что для плодотворной работы лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать".

Глава миграционного центра рассказал, что процедура получения патента гражданами иностранных государств включает в себя медицинское обследование, тестирование на владение русским языком, знания истории и законодательства РФ, дактилоскопию и документальное оформление.

Кириллова поблагодарила Балдина за встречу, отметив высокую эффективность процесса получения документов. "Нам есть чем гордиться – у нас так четко организован процесс получения документов иностранными гражданами", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Россия примет почти вдвое больше мигрантов, чем в прошлом году. Миграционный прирост за первое полугодие составил почти 154 тысячи человек.

Подавляющее число мигрантов – жители Узбекистана, Таджикистана, Украины и Армении.