Опыт Москвы по работе с иностранными гражданами перенимает Татарстан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Делегация правительства республики Татарстан посетила 28 августа ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" (ММЦ) для изучения опыта работы Москвы с иностранными гражданами. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

"В ходе визита в ММЦ представители республики ознакомились с процессом оформления иностранным гражданам трудовых патентов. Вся процедура, включая прием документов, медосмотр, тестирование на знание русского языка, истории и основ законодательства России и выдачу готового разрешения, в ММЦ автоматизирована и занимает два часа", – пояснил министр.

ГБУ "ММЦ" – самый крупный и технически оснащенный миграционный центр в Европе. Его площадь 70 тысяч квадратных метров позволяет ежедневно принимать до 7500 иностранных граждан.

За 4,5 года работы в ММЦ иностранным гражданам было выдано 2,4 миллиона патентов, которые принесли бюджету Москвы 83,2 миллиарда рублей.

Рустам Гаязов, возглавляющий делегацию Татарстана, отметил высокий уровень организации процесса получения трудовыми мигрантами патента в ММЦ.

"Очень удобно, что все необходимые процедуры можно пройти в одном месте в комфортных условиях", – сказал он.

Визит был организован по инициативе правительства Татарстана в рамках действующего соглашения о техническом и социально-культурном сотрудничестве между республикой Татарстан и Москвой, подписанном в марте 2011 года.

