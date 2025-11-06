В России предложили обязать мужчин платить женщинам за домашний труд

Фото: depositphotos/vladeephoto.gmail.com

Усилия женщин, которые домашним трудом экономят супругам сотни тысяч рублей в месяц, должны оцениваться мужчинами по достоинству. Россиян стоит обязать платить женам зарплату, заявила изданию "Абзац" практикующий психолог, политконсультант и общественный деятель Александра Миллер.

Эксперт обратила внимание, что в современном обществе наблюдается тренд на равноправие и партнерство. По ее мнению, если мужчина диктует женщине условия, при которых та не может работать и вынуждена выполнять домашние обязанности, ее труд должен оплачиваться супругом.

Миллер отметила, что обязательные выплаты от мужа стали бы справедливой компенсацией для жен, которые каждый день вкладываются в быт.

"Речь о законодательно закрепленной обязанности супруга выплачивать жене, взвалившей на себя все хозяйство, своеобразную зарплату. Пусть это будет фиксированный ежемесячный платеж, который будет поступать на ее личный, ни от кого не зависящий счет", – пояснила собеседница издания.

Она считает, что обязательные выплаты – это справедливая компенсация за труд и признание того, что карьера мужчины, его спокойствие и успех построены в том числе на бесплатном труде женщины.

Более того, продолжила психолог, такая мера обеспечила бы женщинам финансовую безопасность. Это в свою очередь укрепит семью и поспособствует формированию честных отношений.

Ранее в Госдуму внесли проект, признающий домашнее хозяйство работой. За нее предлагается ввести ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума. Депутат ГД Ярослав Нилов уточнил, что члены партии ЛДПР уважительно относятся в любому честному созидательному труду и считают ведение домашнего хозяйства полноценной работой, которая имеет большое значение для общества.