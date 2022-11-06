В России за сутки выявили 4 566 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за минувшие сутки выявили 4 566 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. Впервые с 19 июля текущего года этот показатель не превышает 5 тысяч случаев.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировали в Москве – 402, Свердловской области – 389, Санкт-Петербурге – 349, Башкортостане – 204, Пермском крае – 138, Удмуртии – 137.

За последние 24 часа госпитализировали 457 пациентов с симптомами COVID-19. От последствий инфекционного заболевания скончались 62 человека, выздоровели между тем 5 735 пациентов.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 463 850 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 20 855 333 жителя РФ.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что риски инфицирования коронавирусом с каждым днем растут. Тем не менее многие люди – таких около 30% – переносят COVID-19 бессимптомно.



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