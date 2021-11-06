В Крыму отменили ПЦР-тесты для туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Туристам, заселяющимся в крымские отели, больше не понадобятся ПЦР-тесты при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Новая мера вступит в силу с 8 ноября. При заселении в отели гостям Крыма потребуется только сертификат о вакцинации или соответствующий QR-код, полученный на портале госуслуг.

Туристы, имеющие противопоказания к вакцинации, должны показать медотвод или отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции, полученный не позднее чем за 72 часа до заселения.

Ранее в Крыму отменили QR-коды для посещения учреждений, оказывающих госуслуги. Такое решение обусловлено тем, что существует ряд государственных услуг, которые человек может получить только лично.

