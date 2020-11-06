Власти Подмосковья продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий с участием зрителей. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, физкультурные, спортивные, культурные, а также развлекательные мероприятия должны проходить в Подмосковье без зрителей до 22 ноября.

Также уточняется, что в регионе сохраняется запрет на посещение музеев.

Ранее сообщалось, что в Московской области решили снова открыть временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Его развернут в выставочном комплексе "Крокус Экспо".

