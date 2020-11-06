Власти Москвы рекомендуют отложить походы в магазины и посещение массовых мероприятий

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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве рекомендуется отложить походы по магазинам и посещение массовых мероприятий. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

"Ключевые меры защиты уже проверены временем, доказали свою эффективность и доступны каждому: соблюдайте социальную дистанцию, используйте средства защиты в людных местах, помещениях и транспортных средствах. Хорошо подумайте, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий до лучших и более спокойных времен", – заявила Ракова.

Заммэра также отметила, что возможность не ходить в школу не означает, что детям надо гулять по магазинам.

"Дистанционное обучение введено для защиты их здоровья, и им необходимо вести себя соответствующе", – подчеркивает она.

Дистанционный режим для московских школьников 6–11-х классов продлится до 22 ноября.

Кроме того, Ракова назвала долю детей среди заболевших коронавирусом в Москве. За все время пандемии дети составляют около 10% от всех заболевших. То есть около 45 тысяч человек", – сказала заместитель главы города.

За последние сутки в России выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 6 253 случая COVID-19.