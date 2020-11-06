Более полумиллиона человек в мире заразились COVID-19 за сутки

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Более полумиллиона человек в мире заразились коронавирусом за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов выросло на 9 430 и превысило 1,22 миллиона.

Больше половины случаев инфицирования за последние сутки зафиксированы в странах Европы, их число составляет 289 381. 138 926 пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Северной и Южной Америке, 60 003 – на территории Юго-Восточной Азии.

За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса. В Москве зарегистрировали 6 253 новых случая.

