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Москва 24

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Общество

08:22

Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столичного региона предупредили о дожде и порывистое ветре в пятницу, 6 ноября. Прогноз погоды на последний рабочий день опубликовал Гидрометцентр РФ.

Столбики термометров днем в Москве и области не поднимутся выше 9 градусов тепла. Ночью в столице похолодает до +4 градусов, по области – до +1 градуса. Местами пройдет кратковременный дождь.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности. В Москве он будет действовать до 15:00, в Подмосковье – до 23:00 7 ноября.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные москвичей ждут последние теплые дни осени. Со следующей недели в столичный регион придет похолодание.

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

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