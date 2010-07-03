Специалист посоветовала отдавать предпочтение халве вместо конфет

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Специалисты рекомендуют вместо конфет выбирать халву, поскольку она богата витаминами и клетчаткой.

"В халве в больших количествах содержится клетчатка, а также витамины В, Е, РР. Халва отличается высокой пищевой ценностью в отличие от мучных кондитерских изделий, при выпечке которых используется пшеничная мука. Халва также богата полноценными белками, в конфетах же, например, белки присутствуют только за счет орехов в составе начинок", – рассказала Агентству "Москва" специалист по качеству питания Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Валентина Семенова.

В основе халвы лежат карамель и растертые обжаренные ядра орехов или семена масличных культур. При этом халва включает полиненасыщенные жирные кислоты, калий, кальций, фосфор, магний, железо.

Семенова посоветовала при выборе халвы обратить внимание на ее аромат и внешний вид. Халва должна иметь приятный запах, хорошо сохранять форму, не крошиться, иметь ровную поверхность. Шоколадная халва должна иметь однотонный светло-коричневый цвет.

Специалист добавила, что в подсолнечной халве содержится больше клетчатки, чем в других видах халвы.

Хранить халву лучше при температуре +18 градусов, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Дольше всего хранятся кунжутная и глазированная халва (два месяца), ореховая и подсолнечная хранятся 1,5 месяца.

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