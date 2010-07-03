Психотерапевт рассказал об опасности никотиновой зависимости

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Никотин, как и любое из психоактивных веществ, может послужить "условным" раздражителем, провоцирующим появление у курящего человека депрессии и даже шизофрении. Об этом в интервью Москве 24 рассказал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Эксперт уверен, что подобные заболевания чаще всего вызывают наркотические вещества, особенно галлюциногены.
"Насчет шизофрении, думаю, ситуация притянута за уши. Что касается депрессии, то вероятность влияния курения на не очень доброкачественные свойства жизни будет несколько выше. По крайней мере, стрессу никотин способствует", – поясняет Федорович.
Также эксперт высказался по поводу тезиса, что курение успокаивает. По словам Федоровича, такое утверждение "психогенное".
"Нам это показывают в кино, пропагандируют, муссируют в быту. В некоторых стереотипных движениях, привычных, наверное, можно найти пространство для покоя. Если бы курение успокаивало, мы бы выписывали не транквилизаторы, а полпачки сигарет три раза в день", – заключил врач-психотерапевт.
Ранее стало известно, что курение почти в два раза повышает риск развития шизофрении и депрессии. К такому выводу пришли британские ученые из разных университетов страны, результаты их исследования опубликовал журнал Psychological Medicine.
Ученые сообщили о риске развития депрессии и шизофрении при курении
Специалисты проанализировали ДНК почти 500 тысяч британцев и выяснили, что страдающие шизофренией и депрессией люди курили значительно чаще, чем другие исследуемые. Курящие также чаще становились шизофрениками и приобретали хроническую депрессию.
По мнению ученых, никотин нарушает работу серотонина и дофамина, которые являются двумя важнейшими сигнальными молекулами мозга. Нарушение их синтеза приводит к развитию психических расстройств.
Накануне ученые установили, что вещество пиоглизатон, используемое в препаратах от диабета второго типа, помогает снижать тягу к никотину. Вещество устранило негативные последствия зависимости от никотина у подопытных грызунов. По мнению специалистов, их открытие позволит разработать медикаментозные стратегии борьбы с курением.
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